Il Generale Minicucci in visita al Comando Provinciale di Benevento

Il Comandante Interregionale Carabinieri “Ogaden”, il Generale di Corpo d’Armata Marco Minicucci, nella mattinata odierna ha fatto visita al Comando Provinciale di Benevento dove è stato accolto dal Comandante Enrico Calandro e da una rappresentanza di militari.

L’Alto Ufficiale, originario di Terni, durante la sua prestigiosa carriera ha ricoperto numerosi incarichi tra i quali i comandi del Nucleo Operativo del Comando Provinciale di Palermo, del Reparto Territoriale di Frascati (RM), del Provinciale di Napoli, della Legione Carabinieri “LAZIO”, nonché quello di Sottocapo di Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

All’incontro con il Comandante Interregionale oltre al personale della sede ha partecipato anche una rappresentanza dei reparti territoriali, speciali, Carabinieri forestali e dipendenti del Ministero della Difesa presenti in Provincia, nonché il personale in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Carabinieri Forestali e del Cappellano Militare don Salvatore Varavallo, nuovo responsabile del Servizio Assistenza Spirituale dei Comandi Provinciali di Benevento, Avellino e Caserta.

Nella circostanza, il Generale Minicucci ha rivolto espressioni di ringraziamento e apprezzamento per l’impegno profuso nella quotidiana attività di controllo del territorio, di contrasto a ogni forma di criminalità comune e organizzata e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, richiamando i valori del servizio e del sacrificio che devono sempre animare l’azione di ogni Carabiniere. Si è quindi soffermato sulla vicinanza dell’Arma alla popolazione, sull’importanza della presenza rassicurante sul territorio, lodando gli sforzi di tutti i militari, in particolare di quelli che operano nelle Stazioni Carabinieri, che con abnegazione si pongono quotidianamente al servizio dei cittadini costituendone insostituibile punto di riferimento.

La visita del Generale è stata caratterizzata anche da incontri Istituzionali con il Presidente del Tribunale f.f. Dott. Ennio Ricci, con il Procuratore Aggiunto della Repubblica Dott. Gianfranco Scarfo’ e con il Monsignore Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento.