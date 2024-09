Dolce Vita, il Pg: annullamento solo per i concorsi, rigetto dei ricorsi di Festa

ROMA- Il sostituto procuratore generale della Cassazione chiede l’annullamento con rinvio per le contestazioni legate ai concorsi e il rigetto nel resto dei ricorsi presentati dai difensori dell’ex sindaco Gianluca Festa nel procedimento Dolce Vita. La richiesta avanzata dalla Procura Generale nel corso dell’udienza che si e’ svolta davanti ai giudici della Sesta Sezione Penale e si e’ conclusa alle 12.30. Non tradendo le aspettative quella di Roma e’ stata un’udienza molto articolata e partecipata dall’ intero collegio della Sesta Sezione Penale. Ci sono stati gli interventi degli avvocati Luigi Petrillo e Dario Vannetiello sia sulla legittimità delle intercettazioni, sia sui singoli reati contestati, sia sulle esigenze cautelari. Notizie sulla decisione attese per domattina.

Aerre