Cantina Bambinuto di Santa Paolina trionfa agli Oscar Green: “Nostra forza è nella dimensione familiare”

Oscar Green è il premio promosso da Coldiretti Giovani Impresa arrivato alla diciottesima edizione che punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto per il proprio futuro l’Agricoltura. Obiettivo è promuovere l’agricoltura sana del nostro Paese che ha come testimonial le tante idee innovative dei giovani agricoltori. Quest’anno premiata nella categoria “Impresa digitale sostenibile” l’azienda vitivinicola di Santa Paolina, uno degli otto comuni del Greco di Tufo, Cantina Bambinuto. A ritirare il premio il giovane imprenditore Camillo Giordano, 24 anni, laureando in Farmacia.

“La nostra forza è nella dimensione familiare e il nostro segreto è il legame stretto con il territorio, basato su un forte rispetto per la natura – fanno sapere dall’azienda -. Terra, aria, acqua e sole sono gli elementi essenziali di cui la vigna vive. Il vino si fa in vigna nel grande rispetto della terra e dell’andamento climatico. Ci adeguiamo e rispettiamo ciò che la natura ci offre, mettendo in bottiglia ogni anno un vino diverso, perché il vino è natura. Abbiamo deciso di vinificare solo uve di proprietà, concentrandoci sul Greco di Tufo: vitigno imponente. Con l’aiuto della famiglia, in modo particolare di mia madre Marilena e di mia sorella Annamaria, abbiamo dato una direzione diversa all’azienda. Un attenzione particolare al vitigno del Greco di Tufo mettendo in evidenza la sua grande capacità di invecchiamento, la sua capacità di utilizzarlo nelle varia tecniche di vinificazione: dal fermo, al passito e allo spumante.

Grazie ai miei figli abbiamo introdotto il concetto di economia circolare: nulla si butta, ma tutto si può riutilizzare. Cosi realizziamo con i vinaccioli le borse terapeutiche, avendo il vinacciolo la proprietà di trattenere il freddo e il caldo, con la parte fecciosa realizziamo il sapone al Greco con metodo di asciugatura naturale, le gelatine al Greco, Grechup. Abbiamo anche pensato di fare dei vini fortificati, con quella parte del vino che è più fecciosa. L’ultimo nato è lo scaccia pensieri: vino bianco, caffè e limone. Nasce da lì l’idea che il caffè con il limone toglie il mal di testa, e quindi abbiamo pensato che aggiungendo il vino avrebbe dato anche un po’ di gioia. Grazie alla mia famiglia ho deciso di sfruttare al massimo le risorse di cui disponiamo, dando attenzione anche a ciò che poteva sembrare materia di scarto. Al fine di promuover tutto ciò, abbiamo realizzato la Big Bench, la panchina del Greco all’interno della nostra vigna”.