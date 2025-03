Sant’Angelo dei Lombardi: Pannelli fotovoltaici. Opportunità o minaccia?

L’amministrazione comunale, insieme alle associazioni di categoria, alle organizzazioni sindacali e ai comitati territoriali, invita la cittadinanza di Sant’Angelo dei Lombardi a discutere sulla proposta di installazione di pannelli fotovoltaici su suolo agricolo.

L’assemblea si terrà mercoledì 5 marzo, alle ore 19:00, presso il Centro di Comunità in Piazza Nobile. Durante l’incontro, si parlerà dell’ultimo progetto presentato, e già discusso in Consiglio comunale con parere negativo all’unanimità, riguardante il parco eolico previsto in prossimità dell’Abbazia del Goleto.

L’incontro, inoltre, sarà un momento utile ad approfondire le forme di tutela del paesaggio e dei suoli agricoli, in relazione alle energie rinnovabili, e ad esplorare gli strumenti utili a contemperare le diverse esigenze, dalla transizione energetica ai bisogni degli agricoltori, fino alle strategie di sviluppo legate al patrimonio storico e naturalistico di Sant’Angelo dei Lombardi.