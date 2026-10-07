Sagra della Castagna di Serino, il Prefetto Fico riunisce il Comitato per la sicurezza

Sicurezza, viabilità e prevenzione. Sono questi i punti al centro della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto questa mattina dal Prefetto di Avellino Franca Fico, in vista della 49ª edizione della Sagra della Castagna di Serino, in programma dal 9 all’11 ottobre nella frazione di Rivottoli.

All’incontro, richiesto dall’Amministrazione comunale, hanno preso parte i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, la Polizia Stradale e il Sindaco di Serino. L’obiettivo è stato quello di mettere a punto un dispositivo di sicurezza adeguato alla presenza di migliaia di visitatori e all’aumento dei flussi di traffico previsto nei giorni della manifestazione.

Particolare attenzione è stata dedicata alla gestione della viabilità, soprattutto in considerazione dei maggiori flussi attesi sul raccordo autostradale Avellino-Salerno. Il Comitato ha condiviso le soluzioni predisposte dall’Amministrazione comunale, tra cui l’impiego delle navette e l’organizzazione dei percorsi di arrivo e di deflusso, con l’obiettivo di rendere più ordinata e sicura la circolazione.

Sul fronte della prevenzione, saranno predisposti specifici servizi di vigilanza lungo le principali direttrici interessate dalla manifestazione. La Polizia Stradale garantirà i servizi di competenza connessi alla circolazione, mentre le altre Forze dell’ordine assicureranno le attività di controllo e prevenzione.

Particolare attenzione sarà riservata alla sicurezza stradale e al contrasto della guida sotto l’effetto di alcol. Nel corso dei servizi saranno effettuati controlli con etilometro sui conducenti, con l’obiettivo di intercettare e prevenire comportamenti potenzialmente pericolosi per la sicurezza degli automobilisti e degli altri utenti della strada.

I controlli assumono particolare rilievo soprattutto nelle ore serali e nella fase di deflusso dalla manifestazione, quando è previsto un aumento della circolazione e quando la possibile assunzione di bevande alcoliche da parte dei partecipanti rende ancora più importante l’attività di prevenzione. L’azione delle Forze dell’ordine sarà quindi finalizzata non soltanto all’accertamento delle eventuali violazioni, ma soprattutto a prevenire situazioni di rischio e a garantire un rientro sicuro ai numerosi visitatori attesi a Serino.

Il dispositivo predisposto dal Comitato terrà conto anche della regolazione degli accessi, della gestione degli spazi e del coordinamento tra Comune, organizzatori e apparati di sicurezza, così da assicurare una gestione ordinata dell’evento in tutte le sue fasi.

La Sagra della Castagna rappresenta infatti uno degli appuntamenti più importanti della tradizione serinese e, arrivata alla sua 49ª edizione, si prepara ad accogliere un pubblico numeroso.

«La Sagra della Castagna è una tradizione profondamente radicata nella comunità di Serino e, proprio per questo, merita un’attenzione particolare anche sotto il profilo della sicurezza – sottolinea il Prefetto Fico –. Il lavoro svolto oggi dal Comitato consente di mettere a sistema le diverse esigenze legate alla viabilità, alla gestione degli spazi e alla tutela delle persone. L’obiettivo è accompagnare lo svolgimento della sagra con un dispositivo proporzionato e ben coordinato, nel rispetto della sua identità e della sua lunga storia».