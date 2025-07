Il Forum delle Donne torna protagonista dell’Agosto Montemilettese

Il Forum delle Donne di Montemiletto quest’anno sarà presente all’Agosto Montemilettese con due eventi unici, entrambi alla loro seconda edizione, pensati per unire il piacere dello stare insieme alla valorizzazione del nostro territorio, delle tradizioni e del divertimento.

Il primo appuntamento sarà a Montaperto, “mont APE rto – L’APERITIVO IN PIAZZA” che si terrà l’11 e 12 Luglio presso i Giardini di Piazza XXIII Novembre. Due serate frizzanti e piene di energia, nel cuore del nostro paese. Ci sarà musica dal vivo, dj set, cocktail, stuzzicherie e tanta voglia di stare insieme sotto le stelle. Un’occasione per incontrarsi, brindare all’estate e godere della bellezza della nostra piazza vestita a festa.

Il secondo appuntamento sarà “ALL’OMBRA DEL CASTELLO – FOOD, DRINK E TRADIZIONE” il 13 e 14 AGOSTO in Piazza IV Novembre, a Montemiletto. Un evento che celebra le radici e i sapori del nostro territorio, con stand gastronomici, musica, artigianato e un’atmosfera che profuma di casa e di festa. Quest’anno a sorpresa sul palco della kermesse, il 13 agosto, saliranno gli ARTETECA; direttamente dalla celebre trasmissione Rai Made in Sud, il celebre duo comico farà ridere a crepapelle tutti gli spettatori con il loro show esilarante, per una serata indimenticabile, in una location suggestiva d’eccezione, per l’appunto, all’Ombra del castello.

La Presidente Sarro ci tiene a fare un ringraziamento speciale a tutte le donne del Forum, che con passione e dedizione rendono tutto questo possibile.