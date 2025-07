VIDEO/ Valditara ad Avellino: “Investiti 307 milioni nella scuola, cifra record per il territorio”

“Abbiamo investito qualcosa come 307 milioni di euro per la scuola in Irpinia: si tratta della cifra più alta mai investita in Irpinia per questo settore. Non solo solo fondi Pnrr ma anche fondi ministeriali”. Così il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara che oggi al Conservatorio “Domenico Cimarosa” di Avellino ha concluso la sua due giorni irpina con diversi appuntamenti all’insegno della scuola e della formazione.

1 of 3

In mattinata, l’esponente del Governo aveva inaugurato a Montefredane, insieme al sindaco Ciro Aquino, il campetto sportivo dell’𝐈𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐨 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐫𝐞𝐧𝐬𝐢𝐯𝐨 “𝐂𝐨𝐬𝐢𝐦𝐨 𝐂𝐚𝐫𝐮𝐬𝐨”, una riqualificazione realizzata con 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐢 𝐏𝐧𝐫𝐫 𝐒𝐜𝐮𝐨𝐥𝐚 𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐚 in tempi record: un anno prima della scadenza di marzo 2026.

Sempre sul tema della scuola, il Ministro ha sottolineato come questo governo abbia riavviato i concorsi dopo una stasi per anni. “Non solo i concorsi da dirigente scolastico, anche per docenti e personale tecnico-amministrativo – ha precisato Valditara -. La scuola si sta rimettendo in moto”.