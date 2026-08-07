“Il Capitale Musicale”, Bebo Guidetti de Lo Stato Sociale oggi ad Atripalda

L’associazione culturale LAIKA, in collaborazione con Casa Naima, è lieta di presentare questa sera ad Atripalda un importante appuntamento dedicato alla musica d’autore e alla riflessione culturale contemporanea. Oggi, venerdì 7 agosto alle ore 19:00, nella cornice di Piazza Garibaldi (presso il Millenium Bar), si terrà la presentazione del libro “Il Capitale Musicale – Guida all’ascolto della governance algoritmica” insieme all’autore Alberto “Bebo” Guidetti, musicista e membro fondatore de Lo Stato

Sociale.

A moderare l’incontro sarà Antonio Lepore, giornalista, scrittore e vicepresidente dell’Associazione LAIKA.

“Il Capitale Musicale” si propone come una guida critica e appassionata per orientarsi tra i meccanismi della governance algoritmica che influenza i nostri ascolti quotidiani. Durante l’incontro si affronteranno i temi del valore della fruizione culturale, dell’indipendenza artistica e dell’evoluzione del mercato musicale italiano, arricchiti da spunti e aneddoti sul percorso artistico de Lo Stato Sociale.