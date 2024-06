Il corteo di “Uniti” tra fuochi e spumante: “siamo la lista del popolo, Taurano libera”

TAURANO- Ayla Scibelli ha solo due mesi ed è sicuramente la più piccola supporter del neo sindaco di Taurano Michele Buonfiglio a partecipare al corteo di festeggiamenti per la vittoria elettorale della lista “Uniti verso il futuro”.

Un’onda, come l’ha definita lo speaker ufficiale della squadra vittoriosa alle amministrative, l’artista Nicola Le Donne, che come Ayla aveva una maglietta personalizzata. La piccola quella di Giuseppe Scibelli, il candidato della sua famiglia (I’m Scibelli +111), Nicola invece quella del team Michele Graziano, il vicesindaco uscente, che ha scelto come frase per i suoi supporters: Nuje facimm e nummere e vuje ascite pazz? #teamZioMichele. Per quasi tutti i candidati c’è una maglietta personalizzata. Così pure per i sostenitori del primo degli eletti, Saverio Graziano, con le sue 117 preferenze alla prima esperienza politica e’ gia’ vicesindaco in pectore.

La frase scelta per il corteo elettorale è: la famiglia è un’oasi in un mondo spietato. Grazie dal team Carbone e’invece la frase scelta dai sostenitori di Francesco Carbone, anche lui alla prima candidatura. In testa c’è un trattore rosso e dalle casse partono non solo i soliti brani usati in queste occasioni, ma anche una canzone dedicata proprioall’appuntamento elettorale di Taurano. Il corteo viene salutato da fuochi d’artificio e dai cosiddetti “banchetti”, si tratta di tappe e fermate per le tavole imbandite di dolci o rustici che i sostenitori della lista vincente organizzano lungo il percorso. E a Taurano sono tanti. Ogni candidato ma anche i fans della lista numero 1.

Ad uno dei banchetti prima di imboccare la Piazza, dove il sindaco tra fumogeni verdi e la sigla del Gladiatore è anche stato lanciato più volte in aria dai giovanissimi sostenitori, c’era anche il penalista Pompeo Le Donne, sostenitore di Michele Graziano. Per raggiungere il luogo di arrivo e conclusione del corteo, ovvero la Piazza del Municipio ci vogliono ore, tra musica, balli e anche un fiume di spumante e campagne finito più ad innaffiare i presenti che ad alleviare il caldo e ai soli e semplici brindisi. E non mancano anche le batterie di fuochi d’artificio come nei giorni delle feste e delle processioni.

Dal trattore, che è diventato anche testa del corteo, oltre al sarcasmo sui conti che non tornano (evidentemente per gli sfidanti) ribadendo il più 269 e scherzando su questa “c..di matematica” si fa spesso riferimento alla “lista del popolo”. E di popolo ce n’e’ tanto. Esauriti i festeggiamenti, che a quanto pare i sostenitori di Buonfiglio non intendono sospendere per il momento, ci saranno gli appuntamenti con l’insediamento ufficiale e la nomina della giunta che affiancherà il neo primo cittadino.