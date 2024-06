Pacia festeggia con corteo e maxi torta: “ora dobbiamo cambiare questo paese”

MOSCHIANO- Fuochi d’artificio, spumante e la musica che ha accompagnato tra brani sarcastici ed una canzone dedicata proprio alla corsa di Moschiano, il corteo che sabato pomeriggio dalla piazza centrale del comune del Vallo ha organizzato la compagine di Sergio Pacia, il neo primo cittadino di Moschiano.

Tutti in maglia bianca con il simbolo della squadra civica che ha vinto le amministrative. Un corteo aperto proprio dal neo sindaco e da tutti i suoi candidati che ha attraversato le strade di Moschiano, raggiungendo poi la stessa piazza dove tra musica e cibo, si è conclusa la giornata di festeggiamenti.

Non senza un messaggio del sindaco di Moschiano, salito su un piccolo palchetto insieme al riconfermato consigliere comunale Andrea Pacia: “Un saluto me lo dovete concedere- ha spiegato il neo primo cittadino- siete eccezionali e straordinari e vi ringrazio tutti del vostro supporto e della vostra vicinanza per me. E’ stata una cosa emozionante, abbiamo ottenuto una grande vittoria, abbiamo fatto una cosa bellissima insieme.

Adesso abbiamo una cosa ancora più importante da fare: cambiare questo paese e fare tante cose belle, senza dittature, democraticamente. Dobbiamo coinvolgere tutti nella rinascita di questo paese e lo faremo insieme”. E ha anche avvisato gli avversari: “Saremo un gruppo coeso e compatto, inutile sperare che cadremo” . Chiusura finale con una maxitorta.