Montemiletto: finanziamento PNRR per il Micronido

Il Comune di Montemiletto è stato ammesso al finanziamento di 480.000,00 euro per la riconversione di parte di un edificio esistente (non già destinato ad asili nido), da realizzare presso il plesso della frazione Montaperto.

Con la realizzazione del Micronido a Montemiletto, saranno messi a disposizione altri 24 posti in modo da creare ulteriori opportunità per le famiglie locali ma anche per far sì che Montemiletto sia sempre più punto di riferimento anche per i Comuni limitrofi.