Il Convitto Nazionale Protagonista del Prix Palatine 2026 con il Liceo Classico Europeo

Il Convitto Nazionale ha aderito al prestigioso Prix Palatine 2026, un festival itinerante che unisce in modo sinergico il mondo del cinema e la realtà scolastica, e che vede il coinvolgimento attivo delle classi quarte del Liceo Classico Europeo in qualità di giuria giovanile.

L’esperienza della giuria giovanile è entrata nel vivo!

Venerdì 28 novembre, i nostri ragazzi, gudati dalle docenti di francese, Caporale e Despont, hanno assistito con grande entusiasmo alla visione del primo film in concorso: “I colori del tempo” (titolo originale: La Venue de l’avenir) di Cédric Klapisch. La pellicola narra la storia di quattro lontani cugini che si incontrano in Normandia per ereditare una vecchia casa. Frugando tra le sue mura, scoprono le tracce e la corrispondenza della loro antenata, Adèle, una donna che alla fine del XIX secolo lasciò la provincia per cercare fortuna a Parigi nell’epoca della Belle Époque. Il film intreccia così l’indagine contemporanea con il vibrante racconto della vita di Adèle nel passato, riflettendo sul significato della memoria e dell’eredità familiare.

L’emozione continua venerdì 5 dicembre, quando gli studenti avranno l’opportunità unica di incontrare online il regista Cédric Klapisch per proporgli le loro domande e dibattere sui temi del film e sul suo lavoro.

Gli alunni assumeranno il ruolo di “giovani giurati” e potranno votare il loro film preferito. La partecipazione include il concorso video del Palatine Studio Academy, che mette in palio premi di grande valore formativo, come viaggi di scambio a Roma e Parigi e ingressi gratuiti a istituzioni culturali di riferimento come Cinecittà si Mostra e il MIAC – Museo Italiano dell’Audiovisivo e del Cinema.

L’iniziativa ha visto nelle scorse edizioni la partecipazione di maestri del calibro di Paolo Sorrentino, Matteo Garrone, Michel Gondry e Nicolas Philibert, offrendo ai nostri studenti un confronto diretto con l’eccellenza cinematografica. Il progetto gode di un supporto istituzionale di altissimo profilo, si svolge sotto il patrocinio UNESCO, è co-finanziato dall’Unione Europea (programmi Erasmus+ e Creative Media) ed è sostenuto dai Ministeri degli Esteri di Italia e Francia, dalle rispettive Ambasciate e Consolati Generali, e da partner come Cineteca di Milano e Cinecittà.

Questa partecipazione rappresenta una straordinaria occasione per coniugare l’apprendimento con l’esperienza diretta del mondo cinematografico e culturale internazionale.