Altavilla Irpina, il sindaco: massima allerta dopo l’episodio di ieri davanti alla scuola

ALTAVILLA IRPINA- “Rispetto all’episodio verificatosi nei giorni scorsi all’uscita di scuola, desidero rassicurare tutti: mi sono confrontato con le forze dell’ordine in merito all’accaduto e posso confermare che l’attenzione sul caso è massima”. Il sindaco di Altavilla Irpina Mario Vanni ha voluto rassicurare la comunità a seguito di una vicenda su cui sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri e legata ad un sospetto tentativo di rapimento di una bimba all’uscita da scuola( https://www.irpinianews.it/sconosciuto-abbraccia-per-portare-via-bimba-alluscita-dalla-scuola-bloccato-dalla-mamma). Il primo cittadino ha anche garantito che la vigilanza da parte della Polizia Locale è assicurata: “So già che qualcuno sarà pronto a dire: “Il Comune, le telecamere…”. A tal proposito ricordo che, ogni giorno, è presente personale della Polizia Municipale proprio per garantire sicurezza e supporto: in caso di necessità è fondamentale rivolgersi subito a loro.

I sistemi di video sorveglianza presenti in zona sono stati messi a disposizione delle forze dell’ordine. Tuttavia le migliori telecamere restano comunque gli occhi vigili di ciascuno di noi”.