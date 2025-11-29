I Carnevali della Campania e dell’Irpinia si incontrano ad Acerra: una mattinata al Museo di Pulcinella

Nel cuore della città, il Museo di Pulcinella ad Acerra ha aperto le sue porte a un incontro speciale: quello dei Carnevali della Campania, riuniti per un momento di confronto che ha il sapore delle tradizioni più antiche.

La sala principale del museo, tra costumi, maschere e memorie di un teatro popolare che non smette di parlare al presente, ha accolto i rappresentanti dei Carnevali di Palma Campania, Saviano, Acerra, Capua, Pago del Vallo di Lauro, Taurano, Serino e Montemarano: una vera mappa di culture popolari, con una significativa presenza dei Carnevali irpini, custodi di riti e ritualità che attraversano i secoli.

A prendere parola è stato anche Roberto D’Agnese, ideatore del progetto PRINCEPS CAMPANIA, nonché referente regionale del centro coordinamento maschere italiane referente regione Campania, che ha raccontato con tono appassionato la necessità di fare rete, di tenere insieme queste tradizioni perché continuino a vivere non come semplici eventi, ma come identità pulsanti delle comunità.

Tra i presenti, il direttore del Museo di Pulcinella, Tommaso Esposito. Accanto a lui, il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, che ha portato il saluto della città, sottolineando quanto il Carnevale sia parte viva del tessuto culturale acerrano.