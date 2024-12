Il Convitto Nazionale di Avellino diventa HUB territoriale dell’innovazione

Il Convitto Nazionale di Avellino è stato individuato con altri otto Istituti campani, unico per la Provincia di Avellino, come HUB territoriale, tra le scuole sedi di titolarità dei Componenti dell’Equipe Formativa Territoriale per la regione Campania, con riferimento alle azioni di supporto e accompagnamento che le équipe formative territoriali svolgono a favore delle scuole, per l’attuazione del PNRR, in seguito alla presentazione di manifestazione di interesse. Un grande traguardo per la storica Istituzione educativa avellinese, che ospiterà l’HUB territoriale, che sarà sede di iniziative dell’EFT Campania di formazione docenti, mirate al rafforzamento delle competenze digitali e di innovazione, di documentazione e di diffusione territoriale delle esperienze didattiche e progettuali, di scambio e disseminazione di buone pratiche e di metodologie innovative. La scuola guarda al futuro degli alunni e dei Docenti che ne fanno parte!

Nello spazio HUB saranno ospitati docenti interni e docenti provenienti dalle scuole dell’ambito territoriale, della provincia, della regione. Ogni evento, sempre concordato con il Rettore Dirigente scolastico, Prof. Attilio Lieto, sarà ospitato nella storica sede, ora anche sede dell’HUB territoriale, e

caricato su piattaforma “Scuola Futura” – Polo Equipe Campania.

Il Rettore Dirigente scolastico, orgoglioso e felice del risultato raggiunto, ringraziando per il supporto la Prof.ssa Maria Antonia Vesce, docente del Liceo Classico e Classico Europeo dell’Istituzione, nonché componente dell’Équipe Formativa della Campania, si è detto pronto a realizzare tutte le iniziative, in linea con le aree di competenza delle Équipe Formative Territoriali: sostegno e accompagnamento per l’attuazione del PNRR, in particolare delle linee di investimento correlate all’educazione digitale; promozione e supporto alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e metodologie didattiche innovative, nonché allo sviluppo di progetti di didattica digitale, cittadinanza digitale, educazione ai media e intelligenza artificiale; promozione, supporto e accompagnamento per la progettazione e realizzazione di percorsi formativi per docenti sulla transizione digitale, attraverso l’utilizzo della piattaforma “Scuola Futura”, al fine di animare e coinvolgere le comunità scolastiche, tramite la creazione di comunità di pratiche e l’organizzazione di workshop o laboratori formativi; documentazione e valorizzazione delle buone pratiche nell’attuazione delle linee di investimento del PNRR e delle sperimentazioni attivate nelle istituzioni scolastiche, nel campo delle metodologie didattiche innovative. L’Istituzione scolastica definirà, in sinergia con l’EFT Campania, le linee di azione che caratterizzeranno il proprio ruolo all’interno del sistema territoriale/regionale.