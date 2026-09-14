Il consigliere Iandolo: chi oggi grida allo scippo aveva già deciso di cedere il Samantha della Porta

AVELLINO- “Quattro anni di chiusura totale e almeno sette anni di lento e progressivo svuotamento delle funzioni che si sono avute qui, negli ultimi decenni al Centro Sociale Samantha Della Porta. E questo non è stato un caso”. Alla vigilia del consiglio comunale chiamato a decidere sul trasferimento degli uffici della Motorizzazione Civile nella struttura di Via Morelli e Silvati, il consigliere comunale di “Avellino Citta’ Pubblica” Francesco Iandolo ha voluto ricordare come stanno realmente le cose sul Centro Sociale, rispondendo a chi grido allo scippo, il riferimento e’ all’ex sindaco Gianluca Festa. Non è stato un caso spiega Iandolo “ma una strategia precisa che si e’ voluyta attuare. Non molti ricorderanno la stagione delle delibere mai pubblicate. Era quella dell’amministrazione Festa. Il 30 novembre del 2023 veniva approvata la delibera per destinare questo Centro Sociale per 25 anni in comodato gratuito all’ITS Ermete. Era stato il presidente dell’ITS Ermete, l’onorevole Angelo Antonio D’Agostino a firmare una richiesta per uno spazio idoneo ad Avellino nell’aprile dello stesso anno. Sapete perché non si sapeva niente di questa richiesta e di quella delibera? Perché la delibera fu pubblicata soltanto l’8 aprile del 2024, molti mesi dopo e quando ormai Gianluca Festa si era già dimesso e la vicesindaco Laura Nargi cominciava a pubblicare tutte le centinaia di delibere mai pubblicate. E’ bastata una sola settimana per far fare marcia indietro a quello che restava di quell’ amministrazione perché ci fu una rivolta popolare. Ma il lento e progressivo svuotamento di questo centro non si e avuto solo negli ultimi anni ma negli ultimi decenni”. Per cui se domani si parlerà di una destinazione diversa, tra l’ altro intrapresa dal commissario non sarà colpa dell’ amministrazione Pizza ma del lento e progressivo svuotamento del Centro Sociale. Per questo sarà presentata una mozione in aula domani per chiedere: L’auditorium è chiuso dal 2017: non uno scippo improvviso, ma l’esito di anni di abbandono. La nostra mozione chiede:

rifunzionalizzazione dell’auditorium per il Comune; verifica di tutte le strutture pubbliche cittadine;. con l’ASL, consultori socio-sanitari e casa delle donne;.continuità delle attività al centro sociale di Quattrograna. Il nome di Samantha Della Porta deve restare un riferimento per la città”.