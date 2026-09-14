Moscati, premiata a Bologna l’unità operativa di Cardiologia-UTIC

Il premio “Top Enrollment” sottolinea l’impegno dei centri e dei professionisti che si distinguono nell’arruolamento dei pazienti negli studi clinici e nei registri nazionali. Un’attività essenziale per raccogliere dati, ampliare le conoscenze sulle malattie cardiovascolari e contribuire al miglioramento delle strategie di prevenzione e cura. L’ANMCO è un’associazione scientifica senza scopo di lucro che riunisce oltre 5.000 cardiologi attivi nelle strutture ospedaliere e territoriali del Servizio Sanitario Nazionale. Attraverso le proprie iniziative promuove la ricerca, la formazione e la qualità dell’assistenza cardiologica. L’attestato assegnato a Bologna testimonia la capacità del Moscati di coniugare l’assistenza clinica con una qualificata partecipazione alla ricerca, valorizzando le competenze e il lavoro della cardiologia avellinese all’interno di un progetto nazionale.
La partecipazione a BRING-UP Prevenzione esprime un impegno che affianca alla cura quotidiana dei pazienti la costruzione delle conoscenze necessarie per la medicina di domani. La ricerca clinica rappresenta, infatti, un presupposto fondamentale per sviluppare strategie di prevenzione, diagnosi e trattamento sempre più efficaci: un percorso al quale l’équipe del Moscati contribuisce con professionalità, continuità e attenzione alla salute dei cittadini.