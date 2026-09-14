Ariano, costretto su una sedia a rotelle per il morso di una zecca: la mobilitazione per le cure negli Usa per Enrico

ARIANO IRPINO- Una speranza oltreoceano di poter tornare a camminare. Il sogno da sei lunghi anni di Enrico Ceruolo, un venticinquenne arianese che proprio sei anni fa, nel corso di una semplice passeggiata a causa del morso di una zecca ha visto la sua sua vita cambiata per sempre. Enrico è costretto su una sedia a rotelle. Ha contratto un’infezione grave collegata alla malattia di Lyme che gli ha causato una sindrome neurologica rara e invalidante. In Italia non c’è alcuna speranza che possa tornare a camminare. Negli Stati Uniti c’è un centro specializzato che può curarlo. Che gli può ridare una speranza, le gambe, la vita..Ma il costo è altissimo e la famiglia da sola non ce la fa. Scatta una mobilitazione che va oltre Ariano Irpino, chiama a raccolta tutta l’Irpinia e tutti quanti anche con pochi euro potranno contribuire a dare una speranza ad Enrico.