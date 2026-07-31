Galleria Solofra, il vicesindaco Delle Grazie: grazie in primis agli operai, ora speriamo stop ai disagi

SOLOFRA- “Dopo anni di attesa, da domani riapre la nuova canna della Galleria di Solofra.Ci sono opere che non rappresentano soltanto cemento e asfalto. Ci sono opere che restituiscono dignità, speranza e futuro a un intero territorio”. Alla vigilia della riapertura della “canna” della Galleria in direzione Salerno, Antonio Delle Grazie, vicesindaco di San Michele di Serino e uno degli amministratori della zona più attivo per sollecitare la definizione dell’opera, ha voluto ringraziare tutti quelli che hanno lavorato alla realizzazione dell’intervento: “Da domani mattina, alle ore 6:00, la nuova canna della Galleria di Solofra sarà finalmente aperta alla circolazione.Questa notte gli operai lavoreranno senza sosta per completare gli ultimi interventi di segnaletica stradale, affinché tutto sia pronto per la riapertura.

Desidero rivolgere un sincero e sentito ringraziamento agli operai, ai tecnici e a tutte le maestranze che, con sacrificio, professionalità e dedizione, hanno contribuito a raggiungere questo importante traguardo”. Sottolineando anche che “ci tengo a ribadire un concetto che considero fondamentale: le battaglie, i video e le continue sollecitazioni portate avanti in questi anni non sono mai state contro chi lavorava nei cantieri, ma contro un sistema che, per troppo tempo, ha rallentato un’opera strategica per il nostro territorio. A chi ha lavorato sul campo va riconosciuto tutto il merito per aver trasformato una lunga attesa in una realtà.

L’apertura arriva in un momento fondamentale, alle porte del Ferragosto. È una buona notizia per chi ogni giorno percorre questa strada, ma anche per il turismo, per le attività commerciali, per gli imprenditori e per tutte le famiglie che, per anni, hanno sopportato disagi, rallentamenti e interminabili code”. L’ auspicio e le aspettative sono alte: “Da domani non si riaprirà soltanto una galleria- spiega Delle Grazie- Si restituiranno tempo, sicurezza e nuove opportunità a un territorio che, per troppo tempo, ha pagato il prezzo di ritardi e difficoltà che ne hanno rallentato la crescita. L’auspicio è che questa riapertura rappresenti una concreta boccata d’ossigeno per i commercianti, per le imprese e per tutte le attività economiche che hanno affrontato anni difficili. Il nostro territorio merita di tornare a crescere, a essere raggiunto con facilità e a valorizzare tutte le sue potenzialità.

Perché quando si apre una strada, non passa soltanto il traffico: tornano a camminare insieme il lavoro, il turismo, l’economia e la speranza. Domani si riapre una galleria, ma soprattutto si riaccende la fiducia in un intero territorio”