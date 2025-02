Furti e criminalità: consiglio comunale monotematico ad Avellino

A fine del mese si terrà il Consiglio Comunale monotematico richiesto dalle opposizioni, incentrato sulla sicurezza in città. La richiesta è arrivata a seguito dell’aumento di episodi criminali verificatisi nelle ultime settimane: non solo furti, ma anche atti di violenza e attacchi alle attività commerciali, sia in città che nei comuni limitrofi, come per esempio ad Atripalda.

La conferenza dei capigruppo, che si è riunita questa mattina a Palazzo di Città, ha stabilito che l’Assise monotematica (sollecitata in particolare dal consigliere di opposizione Antonio Gengaro del Pd) si terrà il prossimo 28 febbraio. Saranno invitati i rappresentanti delle Forze dell’Ordine del territorio e della Prefettura. Pochi giorni prima, il 19 febbraio, si terrà un’altra Assise, questa volta dedicata a questioni più tecniche, come il bando per la concessione dello stadio Partenio-Lombardi e alcuni debiti fuori bilancio.