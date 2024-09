Il Comune di Avellino promuove e sostiene l’apprendimento, al via il “Libro sospeso”

Promuovere e sostenere la lettura e l’apprendimento tra gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Il Comune di Avellino lancia ufficialmente “Il Libro sospeso”, iniziativa che si svolgerà a Villa Amendola da domani, 20 settembre, al 2 ottobre prossimi.

I ragazzi e le famiglie della città potranno donare i vecchi libri di testo acquistati negli ultimi 3 anni e metterli gratuitamente a disposizione della comunità studentesca. Sarà possibile consegnarli in alcuni giorni stabiliti: venerdì 20 settembre, dalle 9:00 alle 12:00, sabato 21 settembre, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00, domenica 22 settembre, dalle 9:00 alle 12:00.

Il Comune di Avellino, anche con il coinvolgimento dei volontari del Servizio civile, prenderà in consegna i testi. Successivamente pubblicherà sui social dell’ente l’elenco completo. Chi vorrà, potrà ritirarli da mercoledì 25 settembre a mercoledì 2 ottobre, nei seguenti giorni e orari: il 25 settembre, dalle 9:00 alle 13:00, giovedì 26 settembre, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00, venerdì 27 settembre, dalle 9:00 alle 13:00, lunedì 30 settembre, dalle 9:00 alle 13:00, martedì 1 ottobre, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00, mercoledì 2 ottobre, dalle 9 alle 13:00.

«Iniziative come questa – afferma il Sindaco di Avellino, Laura Nargi – rappresentano quelle buone pratiche che testimoniano l’attenzione alle piccole cose che la nostra Amministrazione non intende trascurare. Scommetteremo con forza su questo ed altri progetti simili, capaci di rafforzare ulteriormente il senso di comunità e, non da ultimo, attivare meccanismi virtuosi di solidarietà tra cittadini».

«Il “Libro sospeso” – aggiunge l’assessore all’Istruzione, Lucia Forino – è un progetto che lanciamo con grande piacere. Si tratta, infatti, di un modo semplice ma efficace per mettere gratuitamente a disposizione dell’intera comunità i propri libri di testo. Un bellissimo gesto di condivisione, oltre che una forma di sostegno alla fruizione dei testi per chiunque ne abbia bisogno».