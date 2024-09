VIDEO/ Ad Avellino torna il Pride: “Sabato la nostra passeggiata rumorosa”

Con l’adesione di 70 organizzazioni, ritorna il Pride ad Avellino il 21 settembre e sarà un forte richiamo alla rivendicazione di diritti, orgoglio e riconoscimento di tutt3.

< Questo Pride non rappresenta un punto di arrivo, bensì un passaggio intermedio di un percorso transfemminista in continua costruzione iniziato oltre un anno e mezzo fa. Non solo un Pride: ma un processo di attivazione che ha animato la città di Avellino attraverso varie iniziative e approfondimenti tematici: dalla toponomastica di genere ai laboratori artistici. Una scommessa per il nostro circolo che, grazie a un intenso lavoro di rete, ha reso la città un luogo di confronto e riflessione.> dichiara Andrea Cresta, presidente del circolo Arci Avionica.

“Ave’ O Pride – PienƏ di Rabbia” vuole essere una manifestazione che ha l’ambizione di immaginare un modello di città differente – a misura di tutt3 – unendo il movimento per i diritti LGBTQI+ e transfemministi con i movimenti transnazionali, pacifisti e antispecisti, sottolineandone il carattere intersezionale. L’obiettivo è quello di creare connessioni, parole d’ordine: confronto ed ascolto, ponendo il dibattito politico cittadino all’avanguardia sul panorama nazionale, in sintonia con i Pride più importanti del Paese e con il dibattito internazionale.

Nei giorni precedenti al Pride abbiamo arricchito la città con manifesti e volantini che hanno dato voce a chi quotidianamente vive situazioni di discriminazione e marginalizzazione. Le frasi raccolte, come “Mi piacerebbe tornare a casa, di sera, senza correre, per paura che qualcuno mi stia inseguendo” o “Non mi assumono perché il mio aspetto non coincide con il mio documento di identità”, sono state l’espressione diretta delle esperienze e dei vissuti di molte persone, diventando così parte integrante della costruzione dell’evento.

Il percorso che porta a questa giornata è stato articolato e partecipato, iniziando con un appello pubblico per mettere in piedi momenti di formazione, confronto e costruzione che hanno generato un manifesto e una carta dei valori che verrà portato alla Sindaca alla fine della manifestazione chiedendone l’applicazione.

Specifichiamo che il manifesto ha l’ambizione di arricchirsi nel tempo tramite future attività ed eventi specifici volte ad ampliare il dibattito cittadino sulle tematiche che porta avanti.

Vi aspettiamo il 21 settembre alle 17:30 per la nostra passeggiata rumorosa, per costruire insieme una città, una regione e un Paese più inclusivo.