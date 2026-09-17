Giornata Mondiale per la Sicurezza dei Pazienti: l’Asl Avellino in prima linea per promuovere cure sicure nelle malattie non trasmissibili

In occasione della Giornata nazionale per la sicurezza delle cure e della persona assistita – World Patient Safety Day del 17 settembre 2026, l’Asl Avellino promuove una serie di iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte sia agli operatori sanitari che ai cittadini. L’edizione di quest’anno è focalizzata sul tema globale stabilito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: “Cure sicure per le malattie non trasmissibili” (Safe care for noncommunicable diseases). Le malattie non trasmissibili (MNT) – come patologie cardiovascolari, oncologiche, respiratorie e diabete – sono condizioni croniche che accompagnano la persona nel tempo e richiedono cure continue, coordinate e centrate sui bisogni del singolo. Garantire la sicurezza nei percorsi di gestione a lungo termine è fondamentale per prevenire rischi e ridurre danni evitabili. In occasione della giornata dedicata alla sicurezza delle cure, l’Azienda Sanitaria Locale ha programmato diverse azioni sul territorio e sui propri canali social. Questa sera la sede legale dell’Asl Avellino e i Presidi Ospedalieri “Frangipane-Bellizzi” di Ariano Irpino e “Criscuoli-Frieri” di Sant’Angelo dei Lombardi si illumineranno di arancione per lanciare un messaggio alla collettività sull’importanza della sicurezza del paziente. Sulle pagine social aziendali e sui totem presenti nelle strutture territoriali dell’Asl Avellino, inoltre, verrà diffuso un carosello informativo per orientare i cittadini e renderli parte dei percorsi di cura. La sicurezza, infatti, è un percorso integrato che richiede la partecipazione attiva del paziente.

L’Asl Avellino invita tutti i cittadini a seguire quattro azioni chiave per la propria salute:

– Aderire agli screening e ai controlli previsti: la prevenzione e la diagnosi precoce sono i primi fondamentali passi per la tutela della salute.

– Assumere correttamente i farmaci: conoscere le proprie terapie e seguire con precisione le indicazioni mediche.

– Comunicare con il personale sanitario: chiedere chiarimenti se qualcosa non è chiaro e segnalare tempestivamente dubbi, sintomi o effetti collaterali.

– Partecipare alle decisioni: condividere le informazioni sulla propria salute per essere parte attiva del percorso di cura insieme ai professionisti della sanità.

Per ulteriori dettagli ed essere aggiornati sulle iniziative, è possibile consultare il sito istituzionale.