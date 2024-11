Il Comune di Avellino e la Prefettura lanciano il progetto “Occhio alle Truffe” per difendere gli anziani dai raggiri

Questa mattina, presso il Comune di Avellino, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di “Occhio alle Truffe”, un’iniziativa creata in collaborazione tra il Comune e la Prefettura per proteggere gli anziani dai sempre più frequenti tentativi di truffa. Il progetto, attivo dal 5 novembre, mira a sensibilizzare e informare la popolazione anziana sulle tecniche di prevenzione per evitare raggiri, puntando a rafforzare la rete di supporto sociale.

Presenti all’incontro l’assessore alle Politiche Sociali, Lucia Forino, il presidente dell’Hub Sociale Francesco Santosuosso e il consulente digitale Fabrizio Procopio, che ha illustrato le funzioni del portale web legato al progetto. “Dietro ogni truffa c’è una fiducia mal riposta,” ha spiegato Procopio, esaltando l’importanza di una comunità digitale come strumento di prevenzione. Il portale includerà un blog informativo, un forum di discussione e un contatto diretto con le forze dell’ordine per allertare in caso di necessità. Sarà anche possibile accedere a un servizio di assistenza legale con costi convenzionati, grazie alla collaborazione con l’Ordine degli Avvocati.

L’assessore Forino ha sottolineato l’orgoglio del Comune per questa iniziativa, affermando che proteggere le fasce più deboli è non solo un obbligo morale, ma anche un diritto civile.