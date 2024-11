Caso Manzo, Romina: “Qualcuno a Prata sa, parli così finisce questo dolore”

“Sono la figlia di Mimi’ Manzo, sono io che voglio sapere che fine ha fatto mio padre, sono io che cerco riposte da loro non loro che vogliono sapere da me”. Inizia così l’intervista di Romina Manzo, la figlia di Mimi’ Manzo, sparito nel nulla in un serata di gennaio di quasi quattro anni fa nella serata della festa di compleanno di sua figlia, dopo una lite con la stessa Romina. A Prata da qualche giorno, anche dopo le parole del Procuratore Domenico Airoma su imminenti sviluppi, sono tornate le telecamere de “La Vita in Diretta” e l’inviata Lucilla Masucci. E proprio a lei che Romina ha confessato in lacrime: “Non so che fine ha fatto mio padre, saperlo mi cambierebbe la vita, perché la mia vita è stata distrutta. Ho una vita distrutta. Sopravvivo, non vivo con questo dolore. Avevo solo venti anni quando e’ successo tutto questo. Ero una bambina e tutto questo mi ha cambiato la vita. Viviamo sempre con la speranza che torni, che bussi a casa e che viene da noi, però lo so che papà non ci avrebbe mai abbandonato e che gli è successo qualcosa”. Proprio alla sua festa: “E’ stato brutto, perché era la mia festa e l’ultima volta che ci siamo visti abbiamo litigato e siamo rimasti così. Questo mi fa ancora più male. Perché se avessi saputo che sarebbe finita così lo avrei ringraziato per quello che ha fatto per noi”. Ma qual è il motivo della lite gli chiede Masucci: ” Non l’ho mai capito, forse troppa gente e troppo casino. L’ipotesi è che mio padre avrebbe detto che avrebbe denunciato tutti perché aveva visto la droga. Quindi l’avrebbero fatto sparire per questo. Secondo voi io avrei mandato i ragazzi a far uccidere mio padre per questa stupidaggine? Stiamo scherzando, quello e’ mio padre!” E ha aggiunto: “Se sapessi chi ha fatto del male a mio padre lo andrei a denunciare subito. Qualcuno sa, sicuramente e penso che sia stato e’ del paese”. Infine un appello: “chiedo solo che parlino, così finisce una volta per tutto questo dolore”.