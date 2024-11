Assolto il pregiudicato Suppa: era imputato di furto aggravato

Il Giudice Monocratico del Tribunale di Avellino, accogliendo le tesi dell’ Avvocato Vittorio Fucci e dell’ Avvocato Daniela Martino, ha assolto il pregiudicato Pasquale Suppa, 37 anni di Maddaloni, che era imputato di furto aggravato di materiali dall’ elevato valore economico ed in più gli era contestata la recidiva specifica reiterata. In particolare in data 22 novembre 2022 nel comune di Cervinara, secondo la ricostruzione accusatoria, Pasquale Suppa in concorso con altre 4 persone si introduceva in uno stabile di priorità privata e rubava tubi di ferro per pozzi artesiani, quindi di elevato valore economico, di proprietà della ditta “Marchese Antonio Luigi”, per di più Suppa in concorso con gli altri raggiungeva lo stabile con una Lancia Y che era stata posto sotto sequestro dai Carabinieri. La posizione del Suppa era particolarmente gravata poiché gli veniva contestata la recidiva reiterata specifica. Il Giudice Monocratico, però, accogliendo le tesi dell’ Avvocato Vittorio Fucci e dell’ Avvocato Daniela Martino, ha assolto il pregiudicato Pasquale Suppa, perché il fatto non sussiste.