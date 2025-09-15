Scuole riaperte ad Avellino: il Movimento 5 Stelle augura un anno ricco di soddisfazioni

Oggi riaprono le scuole anche ad Avellino. Il gruppo territoriale di Avellino del Movimento 5 Stelle ha condiviso sui propri canali social un caloroso augurio a studenti, insegnanti, personale scolastico e famiglie per un nuovo anno scolastico all’insegna di successo e crescita

“Cari studenti, insegnanti e personale scolastico, con l’inizio di un nuovo anno scolastico, desideriamo augurare a tutti voi un percorso ricco di scoperte, sfide e successi. Studiare non è solo un dovere, ma un viaggio verso il futuro. Ogni libro che sfogliate, ogni lezione che seguite, vi avvicina un passo più vicino ai vostri sogni. Siate curiosi, non abbiate paura di porre domande e di esplorare nuove idee: sono questi i mattoni su cui costruirete la vostra vita, le vostre carriere e i vostri progetti. Non dimenticate mai che il sapere è una delle chiavi più poderose per aprire porte nel mondo e le vostre passioni e il vostro impegno saranno le stelle che guideranno il vostro cammino. Che sia un anno costellato di entusiasmo, creatività e crescita personale per ciascuno di voi. Buon anno scolastico 2025 – 2026 a tutt*!”