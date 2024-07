Il commissario D’Attilio saluta Avellino: lascio un Comune in condizioni migliori

AVELLINO- “Lascio un Comune in condizioni migliori di come l’ho trovato. Abbiamo fatto diverse cose, cercato di applicare le regole. E’ stato un periodo non facile”. Ultimo giorno in città per il Commissario Prefettizio Paolo D’Attilio dopo quasi tre mesi dal 17 aprile scorso, quando si è insediato alla guida di Palazzo di Citta’ insieme al subcommissario Rosanna Gamerra che prima di raggiungere il Comune per la proclamazione degli eletti ha incontrato a Palazzo di Giustizia il Procuratore Domenico Airoma. E proprio con la Procura in questi mesi, come ha spiegato il prefetto D’Attilio: “Abbiamo dovuto spesso e volentieri rispondere all’autorità giudiziaria con documentazione che ne ha chiesto l’acquisizione”. E alla Procura ovviamente il commissario ha ribadito che “sono state consegnate tutte le carte”. Al neo sindaco Nargi, il prefetto D’Attilio ha augurato “buon lavoro”.

Aerre