Gdf Avellino: visita del Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale ad Ariano

Nella giornata odierna, il Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, Generale di Corpo d’Armata Vito Gianpaolo Augelli, ha visitato la Compagnia di Ariano Irpino. L’Alto Ufficiale Generale, accolto con gli onori di rito dal Comandante Provinciale, Colonnello Salvatore Minale e dal Comandante della Compagnia, Capitano Annalisa Di Blasi, ha incontrato una rappresentanza di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri, ai quali ha rivolto il proprio ringraziamento, per le attività svolte nonché per la fondamentale funzione a tutela di quelle libertà fondamentali, indispensabili per il benessere e la sicurezza economico-finanziaria della collettività nel Tricolle e nella Valle Ufita.

A seguire, un breve ma significativo incontro con i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Ariano Irpino, esaltandone la spiccata funzione sociale nella collettività irpina.

Nel corso della visita, il Comandante del Reparto ha illustrato all’Autorità il briefing istituzionale, relazionando sui risultati operativi conseguiti e sulle più significative attività di servizio in corso, nonché sulle migliorie apportate all’infrastruttura della locale caserma.