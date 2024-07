Trasporto Pubblico Locale, Buonopane: “Servizi potenziati sul territorio”

Il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, ha preso parte alla riunione del Comitato di indirizzo e monitoraggio dei servizi di Trasporto Pubblico Locale su invito del presidente della Quarta Commissione Consiliare della Regione Campania, Luca Cascone.

Il Comitato ha preso atto delle richieste dell’Amministrazione Provinciale di Avellino, relativamente al potenziamento di una serie dei servizi di trasporto extraurbano tra il capoluogo e i comuni del territorio. Così come del potenziamento delle corse tra la città e la Stazione dell’Alta Velocità di Afragola.

Per quanto riguarda, invece, il collegamento con l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi, il Comitato ha comunicato che possono essere autorizzati servizi a mercato per eventuali aziende interessate a coprire la tratta. Per l’anno in corso non sarà possibile finanziare servizi aggiuntivi.

“La programmazione dei fabbisogni, nei limiti della capienza finanziaria, come definito nella riunione, sarà inserita in una prossima delibera della Giunta regionale – dichiara il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane -. Sono state accolte le nostre richieste, finalizzate a dare risposte alle esigenze dei residenti delle comunità irpine. Il presidente Cascone ha dimostrato ancora una volta grande attenzione per l’Irpinia e per le aree interne della Campania”.