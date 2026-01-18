Summonte, malato di Sla da giorni senza acqua Borrelli (Avs): “Intervenire subito, anche con la Protezione Civile”

SUMMONTE- Gennaro De Fazio è un cittadino di Summonte, affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), che da almeno due giorni non ha accesso all’acqua potabile nella propria abitazione a causa della rottura di una tubazione della rete idrica. La vicenda è stata resa pubblica dal giornalista Enzo Costanza, che ha raccolto la denuncia della sorella di Gennaro, la quale si prende cura di lui quotidianamente. In questi giorni la donna è costretta a recarsi alla fontana del paese per rifornirsi d’acqua, una situazione insostenibile soprattutto in presenza di una patologia così grave che richiede condizioni igienico-sanitarie adeguate e assistenza continua. Nonostante le numerose segnalazioni e telefonate, il servizio idrico Alto Calore non avrebbe fornito risposte né interventi risolutivi. La vicenda è stata quindi segnalata al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, affinché si trovi immediatamente una soluzione.

“È semplicemente inaccettabile che una persona malata di SLA venga lasciata senz’acqua per giorni, come se si trattasse di un disagio qualunque. Qui siamo di fronte a un diritto essenziale negato e a una condizione che mette a rischio la dignità e la salute di un cittadino fragile. Chiedo agli enti competenti e ad Alto Calore di intervenire immediatamente per riparare la rottura e ripristinare la fornitura idrica al signor Gennaro. Nel frattempo, si attivi senza indugi la Protezione Civile per garantire acqua e assistenza a lui e alla sua famiglia. Su casi come questo non possono esserci ritardi né scaricabarile, servono risposte immediate e responsabilità chiare.” Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra.