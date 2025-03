Il colonnello Albanese: Stazioni sono ponte tra Stato e cittadini, siano il vostro riferimento

LAURO- “Un ponte tra lo Stato e i cittadini” e’ la metafora usata dal comandante provinciale dei Carabinieri di Avellino, il colonnello Domenico Albanese per rappresentare il ruolo fondamentale per i cittadino che hanno i presidi di polizia sul territorio. E l’ufficiale alla guida dell’Arma, che ha partecipato questo pomeriggio alla riunione presieduta dal prefetto Rossana Riflesso a Lauro nell’ambito dell’Osservatorio sullo stato della provincia ha voluto lanciare un appello ai cittadini, legato proprio alla necessità di far tornare centrale il ruolo delle stazioni dell’Arma e di tutti gli altri presidi di polizia del territorio per le comunità: “Nel tempo forse, anche per come è strutturata la società di oggi, vedo sempre meno persone che vanno lì a bussare, anche solo per un confronto. Anche per chiedere un supporto, anche solo per chiedere un aiuto. Invece vorrei ritornare a questa dimensione di fiducia, ho definito e continuo a definire le nostre stazioni come “porte della fiducia” come “ponti tra il cittadino e lo Stato”, quello che posso garantire è che chi avrà il piacere e la volontà di farlo, troverà presso le nostre stazioni delle persone pronte ad ascoltare le esigenze e le richieste, indipendentemente dal fatto che attendono a questioni di stretta sicurezza o che siano altro tipo di problematiche che riguardano il rapporto tra il cittadino e lo Stato. Non vi verrà mai posto un problema di competenza, l’unica competenza dei nostri comandanti di stazioni come tutti i comandanti dei presidi di polizia sul territorio, è quello di farsi carico del problema che rappresentate e fare tutto ciò che è umanamente possibile per aiutarvi a risolverlo”. A parlare della necessita’ di tutelare l’economia sana dal rischio di infiltrazione della criminalita’ organizzata e’ stato il colonnello Leonardo Erre, comandante provinciale delle Fiamme Gialle: “ovviamente per la parte che compete al corpo della Guardia di Finanza noi abbiamo un osservatorio privilegiato, abbiamo un termometro di tutti quelli che sono gli aspetti economici. Tutte le aree di riferimento della parte economica, il cuore pulsante anche del territorio, la linfa vitale, perché ovviamente lo sviluppo, dipende anche da quello. E da questo punto per quanto ci ci compete registriamo anche noi ovviamente tentativi di infiltrazione da parte della criminalità nei settori economici, anche quelli che potrebbero essere trainanti”. Ci sono anche altri fenomeni: “abbiamo individuato anche sfruttamento di immigrazione”. Per Erre: “nel momento in cui la criminalita’ si inserisce nei settori sani dell’economia il problema diventa probabilmente molto più grande rispetto a dei fatti cruenti evidenti, ma anche la cui percezione diventa più facile”. Erre ha ribadito come “la nostra presenza qui è un messaggio che lo Stato c’è. Non consideratela una frase banale, ma lo Stato c’e’. Ma lo stato non è una entità astratta lo Stato siamo noi come istituzioni, ma lo Stato siete voi. Quindi qual è la migliore risposta? Che ognuno inizia a fare il proprio dovere?”. Tra le problematiche sottoposte all’attenzione dell’Osservatorio da parte dei sindaci (presenti gli amministratori di tutti i comuni ed il commissario prefettizio di Quindici (alla guida della terna commissariale) il viceprefetto vicario di Matera Vincenzo Lubrano, un ruolo importante lo hanno avuto la viabilità e la videosorveglianza. Gli interventi sono stati aperti dal sindaco di Lauro Rossano Sergio Boglione. Sulla viabilità l’intervento del sindaco di Moschiano Sergio Pacia, che ha sottoposto al tavolo la questione della strada di collegamento di Santa Cristina

“è stata l’unica strada di accesso al capoluogo, poi successivamente è stata la Taurano-Monteforte, sicuramente però per noi è ancora importante questa strada, anche per il collegamento con l’ università di Fisciano. Questa strada per sua natura è sempre una strada di montagna è sicuramente soggetta anche a smottamenti, per cui necessita una manutenzione continua e attualmente c’è una grossa frana, per cui la carreggiata si è molto ristretta e crea dei problemi. Cerchiamo di essere di tenere sempre presente, insomma di lavorarci sempre”. Viabilita’ e la manutenzione della Taurano Monteforte, ormai diventata insostenibile come costo, anche nell’intervento del sindaco di Taurano Michele Buonfiglio, che ai rappresentanti istituzionali presenti ha chiesto “stateci vicino”, riflettendo sulle difficoltà a portare avanti il ruolo di sindaco.