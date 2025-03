Biglietteria dello Stadio Partenio-Lombardi. Ore 14.45. Il parcheggio è pieno, la fila ai cancelli è già lunga. Si entra.

C’è fermento tra i tifosi accorsi al botteghino per i biglietti del derby tra Avellino e Benevento previsto per domenica alle 19:30. Il target è, ça va sans dire, ampio, ampissimo: studenti, giovani, adulti, anziani. Nel tifo non c’è età e non c’è classe. Ma, soprattutto, dopo la vittoria contro il Potenza e la conquista della vetta della classifica, cresce la febbre da stadio.

Tra timidi e meno timidi, qualche tifoso si sbilancia: “Andremo in Serie B”; qualcun altro – scaramantico – preferisce non fare pronostici; nessuno si azzarda a dare consigli a Mister Biancolino.

Nell’entusiasmo generale, però, la vendita dei biglietti online ha intasato il sistema di acquisto, lasciando insoddisfatte decine di persone in attesa da ore. Alla fine, Avellino-Benevento è sold-out.

Intanto, la Società comunica che la vendita è stata vietata ai residenti nella provincia di Benevento per tutti i settori dello stadio. Per l’evento non sono state previste riduzioni, nè saranno consentiti ingressi di favore.