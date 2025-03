Quindici, il prefetto Riflesso: Commissione lavora per lasciare amministrazione migliore

LAURO- “La Commissione sta mettendo in campo tutto quello che può per recuperare determinate situazioni, per ripulire determinate situazioni e per lasciare un territorio e un’amministrazione che sia sicuramente migliore. E’ anche altrettanto evidente che ovviamente è un territorio molto complicato e quindi io spero che insomma questa cura che sicuramente c’è, sia duratura e proficua”. E’ quello che il prefetto di Avellino Rossana Riflesso ha voluto ribadire nel pomeriggio di ieri a Lauro sulla gestione da parte della terna commissariale straordinaria presieduta dal viceprefetto vicario di Matera Vincenzo Lubrano da un anno alla guida del Comune di Quindici, in seguito allo scioglimento per infiltrazioni camorristiche. Prima dell’avvio del confronto il prefetto Riflesso ha evidenziato come quella del Vallo di Lauro”Più delicata sotto il profilo come dire della sicurezza anche della presenza di criminalità organizzata che storicamente è sempre stata diciamo presente e quindi a maggior ragione ritengo questa una tappa molto interessante, non ero mai venuta da queste da queste parti e sono molto contenta e anche curiosa di sentire insomma anche dalla gente,. da coloro che gentilmente hanno voluto partecipare a questo incontro quali sono le loro esigenze e che cosa esprimono rispetto al territorio la parte”.