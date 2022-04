Il Centro Storico chiude alle auto e apre alla movida: Ztl per tutta l’estate

Torna la Ztl nel centro storico di Avellino. Il centro antico del capoluogo resterà interdetto alle auto da maggio a settembre nelle ore serali (a partire dalle 20:00), mentre il garage di Palazzo di Città consentirà la sosta delle auto.

Il perimetro da non oltrepassare in auto è lo stesso dello scorso anno, dunque quello delimitato da via Nappi, via Amabile, Vicolo Conservatorio e Corso Umberto.

I controlli saranno garantiti dalla implementazione della videosorveglianza. Multe a chi viola la Ztl.

Soltanto i residenti potranno entrare in auto nella Ztl, muniti di appositi pass.