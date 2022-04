Non solo fortuna: tanti gli skill games nei casinò online

Quando pensiamo al casinò, la prima associazione che viene da fare è con i giochi di fortuna: quelli più classici del mondo dell’azzardo come le slot machine ad esempio. Questi sono effettivamente ancora molto popolari tra gli appassionati, ma è interessante notare come i casinò online più apprezzati siano quelli che includono nella propria offerta i cosiddetti skill games. Parliamo in questo caso di giochi di abilità, in cui la fortuna può avere sicuramente un ruolo ma non è l’unico fattore determinante la vittoria.

La fortuna degli skill games nei casinò online

Secondo il recensore Nino Lucchesi, i casino top sono quei siti di casino online che rispondono a determinate caratteristiche e tra queste troviamo proprio l’ampia selezione di giochi. Se andiamo a vedere più nel dettaglio ciò che cercano gli utenti, possiamo notare che gli skill games sono in realtà i più popolari all’interno di questi portali. Non c’è dunque alcun dubbio sul fatto che la maggior parte di coloro che giocano sui casinò online siano in cerca di forme di intrattenimento che vadano oltre il puro caso, la mera fortuna.

Quello che vogliono i giocatori oggi è passare del tempo divertendosi e nel contempo avere un ruolo attivo, il che significa non limitarsi ad incrociare le dita ma mettere in campo le proprie abilità per determinare la vincita. È per tale ragione che al giorno d’oggi quelli che sono ritenuti i migliori casinò online, oltre ad essere regolarmente autorizzati ADM ed offrire la massima sicurezza, includono nella propria offerta una grande varietà di giochi e soprattutto di skill games.

Ma cosa vuol dire skill games?

Ma cosa vuol dire skill games? Con questo termine si identificano tutti quei giochi di abilità appunto, che dunque hanno poco o nulla a che vedere con la fortuna. Negli skill games, il giocatore deve mettere in atto delle strategie ed utilizzare l’ingegno per riuscire a vincere. Non è sufficiente dunque sperare nella buona sorte come avviene ad esempio con le slot machine, il cui esito rimane esclusivamente legato alla fortuna. Naturalmente però, anche negli skill games bisogna considerare una componente dipendente dalla sorte: pensiamo ad esempio al gioco del poker, in cui l’abilità fa senza dubbio la differenza ma se non girano le carte c’è ben poco da fare.

Gli skill games più popolari nei casinò online

Come abbiamo accennato, i casinò online più apprezzati dai giocatori sono quelli che contemplano nel loro ventaglio di giochi anche gli skill games. Quali sono però i giochi più popolari e divertenti per gli utenti? Scopriamoli insieme.

# Blackjack

Uno dei giochi di abilità più famosi e popolari in assoluto per gli appassionati di casinò rimane il blackjack. Si tratta di un gioco di carte, che in realtà prevede anche una buona componente di fortuna ma che in tutti i casi consente al giocatore di determinare il proprio successo. La decisione infatti sta sempre al partecipante, che è libero di fermarsi oppure di chiedere un’ulteriore carta per arrivare a totalizzare un punteggio più alto del banco e inferiore a 21.

# Poker

Altrettanto popolare tra coloro che amano frequentare i casinò è il poker, che nelle sue differenti varianti ormai si trova in tutte le migliori piattaforme online. Il più apprezzato in assoluto al giorno d’oggi è il Texas Hold’Em, con le sue varie tipologie (pot limit, no limit, mixed, ecc.). Questo può essere definito a tutti gli effetti uno skill game, in quanto l’abilità del giocatore è determinante e oltre alla conoscenza delle regole si dovrebbero padroneggiare anche le statistiche e le probabilità di uscita delle varie carte.

Questi sono gli skill games più popolari all’interno dei casinò online, ma rientrano in questa categoria molti altri giochi, soprattutto di carte, come il Burraco, la Scopa e via dicendo.

Perchè gli skill games sono così popolari?

Il motivo per cui gli skill games sono spesso più apprezzati rispetto ai giochi di sorte è legato proprio, come accennavamo, al ruolo attivo dell’utente. Se infatti nella classica slot machine l’unica cosa che può fare il giocatore è premere un pulsante e sperare che esca la combinazione vincente, con il poker o il blackjack le cose sono completamente differenti. Bisogna conoscere le regole del gioco ma anche aguzzare l’ingegno, adottare delle precise strategie, essere consapevoli di quali siano le probabilità di vittoria con le carte che si hanno in mano. È per tale ragione che gli skill games piacciono di più: consentono al giocatore di avere un ruolo determinante, nonostante una componente di fortuna rimanga sempre presente.