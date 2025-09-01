Il cane Pippo non è in affido. Si cerca un centro di riabilitazione

Pippo, il cane di quartiere amato da tanti cittadini, resta al centro dell’attenzione dei volontari che se ne stanno prendendo cura dopo l’incidente. In una nota, chiariscono che l’animale non è stato dato in affido e che non si sta cercando una famiglia adottiva, piuttosto un centro di riabilitazione idoneo, dove possa ricevere le cure e il supporto necessari al suo benessere. «Il nostro unico obiettivo – spiegano – è garantire la sua sicurezza e una migliore qualità di vita, nel rispetto della sua storia e del suo carattere».

I volontari hanno inoltre precisato che il Comune di Avellino non ha finora sostenuto alcuna spesa per Pippo. E’ stata invece avviata una raccolta fondi grazie alla quale si è potuto acquistare il carrellino di sostegno, strumento che consente al cane di muoversi con maggiore autonomia. L’iniziativa ha riscosso grande partecipazione da parte dei cittadini, che hanno risposto con generosità assicurando a Pippo la possibilità di essere curato.