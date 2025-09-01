VIDEO/ West Nile, primi due casi di pazienti residenti di Irpinia

Ricoverati nell’Unità operativa di Malattie Infettive e Tropicali per probabile infezione da virus West Nile i primi due pazienti residenti in provincia di Avellino

Per fornire informazioni corrette alla cittadinanza abbiamo ascoltato il Direttore dell’Unità Operativa di Malattie Infettive, Sebastiano Leone ci illustra le caratteristiche della malattia e lancia un messaggio di rassicurazione alla popolazione: «Non c’è motivo di allarmarsi. La malattia circola di diversi anni. I casi sono sotto controllo e l’infezione, nella maggior parte dei casi, si presenta con sintomi lievi»