“Con rabbia e con amore”, il romanzo working class di Bebo Guidetti ad Atripalda

Nell’ambito della rassegna “Funamboli – Camminare sul filo del lavoro che cambia”, giovedì 4 settembre dalle ore 19 ad Atripalda si terrà la presentazione del romanzo “Con rabbia e con amore” (SEM Libri) di Bebo Guidetti, musicista, autore e membro de Lo Stato Sociale.

L’ingresso a piazzetta degli artisti, presso piazza Garibaldi (zona centro storico), è libero.

Un romanzo potente e diretto, che mette al centro la working class contemporanea, raccontando precarietà, sogni spezzati e desideri di riscatto. Il protagonista, Andrea Costa, lavora in un magazzino di bricolage alla periferia di Bologna: tra turni logoranti e aspirazioni letterarie, si scontra con una città che cambia, diventata vetrina turistica, e con disuguaglianze sociali che emergono anche nei sentimenti.

L’incontro sarà arricchito dagli interventi di:

Bebo Guidetti – Autore

Antonella Pacilio – Coordinatrice NIdiL CGIL Campania

Daniela Esposito – NIdiL CGIL Avellino

Ernesto Razzano – Scrittore

Antonio Lepore – Laika

Un momento di confronto che intreccia letteratura, lavoro e impegno civile. L’evento è promosso da CGIL Avellino, NIdiL CGIL Avellino, Laika, la libreria Casa Naima e con il patrocinio del Comune di Atripalda.