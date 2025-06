Montefredane celebra la Giornata Mondiale del Rifugiato

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il Comune di Montefredane, in collaborazione con la Cooperativa San Rocco, ente attuatore del progetto SAI MSNA, promuove un momento di condivisione e inclusione aperto alla cittadinanza.

L’appuntamento è fissato per venerdì 21 giugno alle ore 18:00 a Montefredane, nel terreno adiacente alla comunità, dove i giovani beneficiari del progetto inaugureranno per il secondo anno consecutivo l’orto sociale, simbolo concreto di integrazione, impegno e crescita collettiva.

L’iniziativa nasce dalla volontà di rafforzare il legame tra i minori stranieri non accompagnati e il territorio che li accoglie, attraverso attività che li vedano protagonisti in tutte le fasi: dalla semina alla raccolta. Cura, responsabilità e senso di appartenenza sono i valori che animano questo percorso, sostenuto con convinzione dall’Amministrazione comunale e dalla rete del progetto SAI.

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione importante per conoscere da vicino il lavoro quotidiano svolto nel progetto SAI di Montefredane e per condividere un messaggio di accoglienza e solidarietà in occasione di una ricorrenza di grande significato internazionale.