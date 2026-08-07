Sport, visite guidate e musica: Avellino, il programma dell’8 agosto

Entra nel vivo il cartellone di “Avellino Estate in Città” con una grande varietà di eventi. Sabato 8 agosto, alle 19:30, per l’appuntamento “I Tramonti sul Tetto della Dogana” ci sarà l’esibizione del “Cimarosa Jazz Quintet” composto da Gianpiera Viscido e Ludovica Manfra alla voce, Michele Auzino alla batteria, Ryan Del Mastro al basso e Fabiana Esposito alla chitarra. I musicisti eseguiranno “Stolen moments” di Betty Carter & Carmen Mc Rae version, “Round midnight” di Thelonious Monk, “Four” di Miles Davis, “All of me” di Gerald Marks & Seymour Simons, “Wave” di A.C.Jobim, “On Green Dolphin Street” di Bronislaw Kaper e “Easy to love” di Cole Porter.

Altri appuntamenti sono in programma tra il Corso Vittorio Emanuele e Borgo Ferrovia per un weekend ricco di eventi sportivi. Nel centro cittadino spazio alla “Sport Night”, che in collaborazione con il CONI porterà “in strada” una serie di attività aperte a grandi e piccini. Ma non finisce qui: nel quartiere Ferrovia ci sarà la “24h di Beach Volley”, aperta a tutti coloro i quali vorranno cimentarsi nello sport estivo per eccellenza. Ci saranno stand e musica che accompagneranno la serata.

Proseguono, inoltre, le visite guidate. Con “Alla scoperta della Città-Avellino by Night” a cura di Legambiente Avellino e Pro Loco Avellino, dalle ore 22 un tour che parte dai cunicoli longobardi fino al Casino del Principe.