Il Beato Rosario Livatino “patrono” dei magistrati italiani: c’e’ il decreto

Il beato Rosario Angelo Livatino, “primo magistrato nella storia a essere riconosciuto come martire” (Leone XIV), con decreto del 7 ottobre 2026 è stato dichiarato dal Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti Patrono dei Magistrati italiani. E’ quanto si legge in una nota della Conferenza Episcopale Italiana.

“In tutte le fasi dell’iter di discernimento e approvazione, i Vescovi italiani hanno sostenuto la richiesta del Comitato promotore, riconoscendo nella figura del giudice Livatino un modello di riferimento, uno speciale intercessore per quanti ogni giorno amministrano la giustizia” ha spiegato la Conferenza dei vescovi.

“Il giudice Livatino si è distinto quale autentico uomo di legge e fedele servitore dello Stato. Nel suo servizio alla collettività, è stato capace di contemperare nell’esercizio delle sue funzioni la verità con la carità, la scienza giuridica con l’etica cristiana e l’atto del giudicare con un discernimento illuminato dalla fede e dalla preghiera”, sottolinea il Card. Matteo Zuppi, Arcivescovo di Bologna e Presidente della CEI. La proposta del Comitato Promotore per Livatino Patrono dei Magistrati vede tra i suoi fondatori anche l’attuale Procuratore della Repubblica di Napoli Nord e già Procuratore di Avellino Domenico Airoma.Aerre