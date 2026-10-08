Confesercenti, Marinelli: “Con Salvatore Loffreda scompare riferimento per mondo agricolo“

“Ho appreso con profondo dispiacere la notizia della scomparsa di Salvatore Loffreda, storico direttore della Coldiretti regionale della Campania e per decenni figura di riferimento della sua organizzazione e in generale del mondo dell’agricoltura. Un esempio di impegno in prima linea nel settore dell’associazionismo di categoria”. Ad affermarlo è Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino.

“Originario di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta – prosegue il rappresentante dell’associazione dei commercianti -, nel corso del tempo ha maturato esperienze in vari territori del Mezzogiorno, guidando diverse federazioni provinciali della Coldiretti, compresa quella irpina.

Ho avuto modo di conoscerlo personalmente negli organismi della Camera di Commercio di Avellino,apprezzandone qualità e senso della concretezza, quando rivestiva il ruolo di vicepresidente dell’ente. L’obiettivo dei suoi sforzi era trasformare l’ente in un modello di progettualità del sistema locale, in grado di rilanciare politiche di sviluppo dell’economia.

Sono sicuro che lascia nelle tante persone che lo hanno conosciuto in questi anni di intensa attività, sempre presente tra i lavoratori, le imprese e le realtà istituzionali, un ricordo assolutamente positivo.

Da parte mia e dell’organizzazione che presiedo, esprimo sentite condoglianze ai familiari e vicinanza alla Coldiretti, in questo momento di dolore e lutto”.