Prata Principato Ultra, tragedia sul lavoro: cede il lucernaio operaio vola per diversi metri e muore

PRATA PRINCIPATO ULTRA- Un operaio cinquantacinquenne del salernitano e’ l’ennesima vittima sul lavoro in Campania in poche ore, la seconda in un giorno. L’incidente mortale e’ avvenuto oggi in un capannone di Prata Principato Ultra. La dinamica dell’incidente e’ in corso di accertamento da parte dei militari della Compagnia dei Carabinieri di Avellino e del Nucleo Ispettorato del Lavoro. Almeno da una prima ricostruzione, l’operaio sarebbe caduto a causa del cedimento di un lucernaio sul tetto del capannone dove stava eseguendo dei lavori insieme ad altri colleghi. Un volo di diversi metri, una caduta che non gli ha dato scampo. Il cinquantacinquenne è morto sul colpo. La Procura di Avellino ha avviato tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. La salma è a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli esami che saranno disposti.