Il 2025 è l’anno dei ponti: come fare 32 giorni di vacanza con 6 di ferie

Il 2025 si preannuncia come un anno ricco di ponti e festività che offriranno numerose occasioni per brevi fughe, riposo o viaggi. Esploriamo insieme le principali date che permetteranno di godere di un weekend lungo, unendo il desiderio di relax e il piacere di scoprire nuove destinazioni.

1. Capodanno e la Festa dell’Epifania

Il 1° gennaio 2025, Capodanno, cadrà di mercoledì, mentre l’Epifania, il 6 gennaio, sarà di lunedì, permettendo a molti di approfittare di un lungo weekend.

2. Pasqua

La Pasqua nel 2025 cadrà domenica 20 aprile, seguita dal Lunedì dell’Angelo (o Lunedì di Pasquetta), il 21 aprile, regalando un weekend di relax o gite all’insegna della tradizione pasquale.

3. Festa della Liberazione

Il 25 aprile, che quest’anno cade di venerdì, offrirà un ponte ideale per un breve viaggio o per partecipare alle celebrazioni per la Liberazione d’Italia.

4. Festa del Lavoro

Il 1° maggio 2025, che cade di giovedì, consente una classica “fuga” per il ponte del 1° maggio, con molti italiani che approfitteranno del lungo weekend per una gita fuori porta.

5. Ferragosto

Il 15 agosto, che quest’anno cade di venerdì, renderà il Ferragosto particolarmente ideale per una breve vacanza estiva. Le celebrazioni tradizionali saranno arricchite dal lungo fine settimana.

6. Ognissanti

Il 1° novembre, Festa di Ognissanti, sarà di sabato, permettendo alle famiglie e ai viaggiatori di godersi un weekend di riflessione o di relax.

7. Natale e Santo Stefano

Infine, il 25 dicembre (Natale) e il 26 dicembre (Santo Stefano) cadranno giovedì e venerdì, regalando un altro lungo weekend, perfetto per le festività natalizie e per riunirsi con i propri cari.

Nel complesso, il 2025 offre numerosi ponti che daranno spazio a momenti di svago, riposo e riflessione, con tante opportunità per brevi viaggi e per riscoprire la bellezza del tempo libero.