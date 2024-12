Montefredane premia Pisano, astrofotografo dell’anno

MONTEFREDANE- L’Amministrazione comunale di Montefredane ha.conferito questa mattina, presso la sede municipale, la Civica Benemerenza a Diego Pisano, che ha portato prestigio al nostro territorio conquistando il titolo di “Fotografo Astronomico dell’Anno”, un riconoscimento di rilevanza internazionale assegnato nell’ambito dell’annuale competizione organizzata dal Royal Museum di Greenwich, la più rinomata al mondo nel campo della fotografia astronomica.

Nella motivazione della Benemerenza assegnata dal sindaco Ciro Aquino, si legge: “A nome di tutta la comunità, esprimiamo la nostra più sentita gratitudine a Diego Pisano per aver generosamente donato una stampa della sua opera al nostro Comune. Il suo straordinario talento e la sua dedizione rappresentano un esempio di eccellenza che dà lustro a Montefredane, arricchendo la sua storia e rafforzando il senso di appartenenza alla nostra comunità”.𝐃𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐏𝐢𝐬𝐚𝐧𝐨, residente nella frazione di Arcella ha conquistato il prestigioso titolo di 𝐀𝐬𝐭𝐫𝐨𝐧𝐨𝐦𝐲 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐞𝐫 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐘𝐞𝐚𝐫, nell’ambito dell’iniziativa annuale organizzata dal 𝐑𝐨𝐲𝐚𝐥 𝐌𝐮𝐬𝐞𝐮𝐦 𝐨𝐟 𝐆𝐫𝐞𝐞𝐧𝐰𝐢𝐜𝐡, la più importante al mondo nel settore.Il suo straordinario traguardo è stato raggiunto nella categoria Annie Maunder Prize for Image Innovation, grazie a un’opera artistica che unisce i dati dei telescopi spaziali Hubble e Webb con tecniche innovative di elaborazione basate su dati scientifici a banda stretta, nel medio infrarosso e vicino infrarosso.

La fotografia premiata sarà esposta per un anno presso il Royal Museum Greenwich di Londra