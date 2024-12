Anziana torna a casa e scopre i ladri. Malviventi in fuga: indagini della Polizia

TAURANO- Rientra a casa e scopre i ladri. E’ quanto avvenuto qualche giorno fa a Taurano, quando un’anziana che aveva fatto rientro nella sua abitazione si è trovata di fronte ad un malvivente. Una volta scoperto il ladro ha deciso di darsi alla fuga. La donna ha subito dato l’allarme. A quanto pare proprio l’ arrivo della proprietaria e la fuga non ha consentito ai malviventi, il ladro scoperto aveva altri complici ed un palo che lo attendeva in auto, di asportare nulla dall’abitazione. Sulla vicenda sono in corso accertamenti da parte degli agenti del locale Commissariato di Polizia. Anche in questo caso saranno fondamentali le telecamere si sorveglianza attive nella zona.