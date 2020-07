Economia In Evidenza Primo Piano IIA, Gubitosa: “Il M5S ha ridato vita ad un distretto che nessuno in passato aveva saputo gestire” 20 Luglio 2020

“Ero stato da poco eletto in Parlamento ed una delle prime vertenze che mi ritrovai a gestire fu quella dell’ex Irisbus di Flumeri, in provincia di Avellino. Ricordo che avevamo un incontro importante con i dipendenti dell’azienda. Studiai le carte per tutto il weekend, capii subito che la vecchia proprietà, dopo aver acquisito l’intera azienda ad 1 euro (sì, avete capito bene, non è un refuso del post), non aveva alcuna intenzione seria di prendersi cura di quel bene e di rilanciare quell’azienda in difficoltà.”.

“All’incontro restai particolarmente colpito dalla dignità e dalle esperienze di quei lavoratori e presi con loro l’impegno di trovare una soluzione. All’epoca Luigi Di Maio era Ministro dello sviluppo economico e, dopo alcuni tavoli, si arrivò all’acquisizione del 50% delle quote per accompagnare Industria Italiana Autobus nel suo rilancio. All’inizio, quando si parlava di far entrare lo Stato nell’azienda e creare una fabbrica italiana di autobus, i soliti potentati locali ci ridevano su. Oggi tutto è realtà”.

Lo scrive in un post sulla sua pagina facebook l’onorevole Michele Gubitosa.

“A distanza di 2 anni, l’azienda non solo è partita ma lavora su più livelli. Oggi ha fatto visita allo stabilimento la sindaca di Roma, Virginia Raggi, venuta a rappresentare il Comune della Capitale che è tra i primi clienti con centinaia di bus già ordinati. I lavoratori che erano in Cassa integrazione sono stati tutti richiamati sul posto di lavoro e ci sono state ulteriori 65 nuove assunzioni”.

“Il Movimento 5 Stelle ha ridato vita ad un distretto che nessuno in passato aveva saputo gestire. Siamo solo all’inizio per il rilancio del sistema Paese. Le cose da fare sono tante”.