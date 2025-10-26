Ieri sera su “Tu Si Que Vales” l’Aps Danilo D’Argenio protagonista

Ieri sera, durante la puntata del noto programma televisivo “Tu Si Que Vales”, l’Associazione di Promozione Sociale Danilo D’Argenio Real Daddy è stata protagonista, raccontando una storia di talento, memoria e solidarietà.

L’associazione nasce con l’intento di supportare e valorizzare giovani talenti, portando avanti i valori e i sogni di Danilo, giovane amatissimo e ricordato per la sua bontà, disponibilità ed educazione. La missione è chiara: costruire un futuro attento ai bisogni e alle aspirazioni dei ragazzi, offrendo opportunità a chi ha merito.

La mamma di Danilo, Elena, ha trasformato il dolore per la perdita del figlio in un motivo di forza e sostegno per molti giovani: “Ci ha fatto decidere – racconta Elena a Tu Si Que Vales – di aprire, insieme al papà di Danilo, l’associazione APS Danilo D’Argenio Real Daddy. È un’associazione ONLUS che si occupa di sostenere i giovani meno fortunati, aiutandoli a realizzarsi nella vita. Danilo, vivendo fuori sede, ci raccontava spesso di quanti ragazzi meritevoli facessero enormi sacrifici per mantenersi agli studi, cercando di avere una chance per il loro futuro. Da questa riflessione è nata l’idea dell’associazione.”

“All’inizio – continua Elena – eravamo solo io, il papà e qualche amico, e abbiamo iniziato un po’ incerti, perché ci mancava una forza. Poi, grazie all’entusiasmo dei giovani, questa forza è arrivata”.