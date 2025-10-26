Oggi nuova riunione del Centro di Coordinamento Soccorsi in Prefettura

Nel pomeriggio di oggi, a partire dalle ore 16, si terrà in Prefettura una nuova riunione del Centro di Coordinamento Soccorsi (CCS), presieduta dal Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso alla presenza, a partire dalle ore 17, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale, Prefetto Fabio Ciciliano, per un’ ulteriore approfondimento della situazione.